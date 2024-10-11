МЗС України засудило зневажливі заяви прем’єр-міністра Грузії

Міністерство закордонних справ України засудило чергові спроби керівництва Грузії втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси своєї країни напередодні парламентських виборів, які відбудуться 26 жовтня. Зважаючи на зневажливий тон – вчергове – висловлювань прем’єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе, змушені вкотре висловити позицію України.

Про це йдеться у заяві Міністерства.

МЗС з прикрістю констатував, що мавпуючи підходи Росії до обмеження участі громадянського суспільства та правозахисних організацій в забезпеченні демократичного розвитку країни та підтриманні конкурентного виборчого середовища, грузинський уряд перетворився на ксерокс Кремля.

Міністерство нагадало прем’єр-міністру Грузії що відмова грузинської влади підтримувати міжнародні санкції, введені проти РФ у відповідь на повномасштабну агресію проти України, відновлення прямого повітряного сполучення з Росією, скасування введеного на початку 2000-х років візового режиму й активізація двосторонньої торгівлі повернули Грузію у формат економічної та політичної залежності від Москви.

«Охочих оголювати правду закликаємо також пояснити власному народу, чому в зруйнованому російськими окупантами Херсоні, де навмисно були знищені об’єкти критичної інфраструктури, наразі перебоїв з постачанням світла та газу на порядок менше ніж в мирному Тбілісі», – додали у міністерстві.

Україна вкотре закликала уряд Грузії утримуватись від втягування України та її громадян у внутрішньополітичні процеси Грузії, а також від блазнювання на крові та стражданнях українського народу.

«Сподіваємось, що парламентські вибори в Грузії пройдуть у мирний та демократичний спосіб, а грузинський народ продовжить стратегічний курс на приєднання до ЄС та НАТО», – резюмували у Міністертві зовнішніх справ України.