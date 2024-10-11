NYT: вересень був найкривавішим для Росії, кажуть в Пентагоні

Вересень став найкривавішим для Росії з часу початку повномасштабної війни в Україні, повідомили виданню The New York Times посадовці США.

Згідно з оцінками Пентагону, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 115 000 солдатів загиблими та 500 000 пораненими. Втрати України, за оцінками США, які наводить видання, майже вдвічі менші — 57 000 вбитими та 250 000 пораненими.

Раніше Британська розвідка повідомляла, що Росія втрачала 1200 військових щодня у вересні. Посадовці США вказали, що Росія щомісяця набирає 25 000 — 30 000 солдатів, що приблизно відповідає кількості, втраченій на полі бою.

Російське командування надсилає тисячі солдатів помирати у війні в Україні, але це забезпечує лише повільне просування на сході країни, повідомили NYT посадовці США.

«Це російський підхід — закидати проблему масою, — наводить видання заяву високопосадовця Пентагону. — І я гадаю, ми продовжимо бачити значні втрати української сторони».