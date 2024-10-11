 
«  
  »

Під контролем ЗСУ залишається 40-50% Торецька

Про це заявив начальник Торецької МВА Василь Чинчик в ефірі телемарафону.

«За останню добу росіянам не вдалося просунутися. Військовослужбовці докладали всіх зусиль, щоб у ворога не було успіху. На вчорашній день не зафіксовано ні одного просування, ні захоплення жодної позиції і, ні одного будинку, що житлової забудови, що об’єкта критичної інфраструктури на території громади», — розповів він.

За словами очільника МВА, росіяни намагаються й докладає всіх зусиль, щоб якнайшвидше захопити місто.

«Орієнтовно в районі 40-50% міста можна сказати знаходиться під контролем ЗСУ. Інша територія — ворогом захоплена. І ворог намагається й докладає всіх зусиль, щоб в найкоротші терміни повністю захопити місто. Але ЗСУ, сили спротиву дають гідну відсіч і утримують позиції в міру можливостей», — заявив Чинчик.

Він наголосив, що продовжується евакуація цивільних із Торецька, хоча й зі значними труднощами.

«Ми докладаємо всіх зусиль. На жаль, на сьогодні, ті люди, які залишилися, а їх залишилося близько 1 150 осіб, вони якщо виходять, то мінімум з документами, що засвідчують особу. І то навіть і їх (документів — ред.) немає, тому що вони десь згоріли, або десь у підвалах, або десь у квартирах. Якщо брати вчорашній день, то 7 осіб вдалося вивезти з території громади. 3 — за допомогою співробітників Нацполіції, 4 — за сприяння військовослужбовців», — зазначив Чинчик.

11 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  