 
«  
  »

РФ за добу втратила гелікоптер, 8 танків і 1140 військових

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.24 орієнтовно становили:

  • особового складу – близько 666 340 (+1140) осіб;
  • танків – 8953 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин – 17800 (+35) од.;
  • артилерійських систем – 19322 (+59) од.;
  • РСЗВ – 1229 (+4) од.;
  • засоби ППО – 976 (0) од.;
  • літаків – 369 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 329 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16837 (+70).;
  • крилатих ракет – 2619 (0).;
  • кораблів /катерів – 28 (+0) од.;
  • підводних човнів – 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26398 (+84) од.;
  • спеціальної техніки – 3396 (+10).

У Генштабі додали, що дані уточнюються.

11 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  