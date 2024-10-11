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Під контролем ЗСУ залишається 40-50% Торецька Європейські партнери нададуть $435 млн для українських телекомунікаційних компаній » РФ за добу втратила гелікоптер, 8 танків і 1140 військових За минулу добу 10 жовтня російська окупаційна армія втратила 1140 військових, гелікоптер та десятки одиниць своєї техніки Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.24 орієнтовно становили: особового складу – близько 666 340 (+1140) осіб;

танків – 8953 (+8) од.;

бойових броньованих машин – 17800 (+35) од.;

артилерійських систем – 19322 (+59) од.;

РСЗВ – 1229 (+4) од.;

засоби ППО – 976 (0) од.;

літаків – 369 (+0) од.;

гелікоптерів – 329 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16837 (+70).;

крилатих ракет – 2619 (0).;

кораблів /катерів – 28 (+0) од.;

підводних човнів – 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 26398 (+84) од.;

спеціальної техніки – 3396 (+10). У Генштабі додали, що дані уточнюються.