Зеленский опроверг, что в ходе европейского турне он обсуждал вопрос перемирия с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг опроверг сообщения о том, что он обсуждает с европейскими союзниками условия перемирия с Россией, и призвал Запад к усилению поддержки Киева в преддверии сложной зимы.
Зеленский посетил за 48 часов Лондон, Париж, Рим и Берлин, стремясь заручиться военной и финансовой поддержкой Украины на фоне опасений по поводу возможной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в следующем месяце.
Украинский президент отправился в Рим на рабочий ужин с Джорджей Мелони, после которого премьер-министр Италии объявила, что в итальянской столице пройдет следующая конференция по оказанию помощи в восстановлении Украины. Конференция должна состояться с 10 по 11 июля 2025 года.
«Украина не одна, и мы будем поддерживать ее столько, сколько потребуется», — заявила Мелони журналистам после ужина.
До этого Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, после которых украинский лидер опроверг сообщения СМИ о том, что обсуждает с западными союзниками условия перемирия с Россией.
«Это не было темой наших обсуждений, — сказал он журналистам в столице Франции. — Это не так. Россия активно работает, вбрасывая дезинформацию в СМИ, поэтому такие сообщения вполне понятны».
Зеленский отвергает любые мирные планы, которые включают уступку территорий России, настаивая, что Москва должна сначала вывести все свои войска с территории Украины.
Зеленский также сообщил, что он и Макрон обсудили «план победы» Киева в войне с Россией.
«До зимы нам нужна ваша поддержка», — добавил он, признав «сложную ситуацию на востоке» и «большой дефицит» некоторых видов вооружений.
Не вдаваясь в подробности, Макрон сказал, что Зеленский изложил «план действий Украины на ближайшие недели», и они обсудили стратегию на предстоящие «недели и месяцы».
Макрон подчеркнул, что он подтвердил поддержку Франции «украинскому сопротивлению против российского вторжения».
Позднее Зеленский написал в своем телеграм-канале, что они обсудили возможность совместного производства оружия Францией и Украиной.
Украине предстоит самая сложная зима с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, поскольку Россия наносит удары по энергосистеме страны и продвигается на восточном фронте.
Зеленский прибыл в Париж из Лондона, где провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и главой НАТО Марком Рютте.
После встречи на Даунинг-стрит Зеленский заявил, что он изложил «детали нашего плана победы», добавив, что план «направлен на создание условий для справедливого завершения войны».
Стармер сказал, что встреча была возможностью «пройтись по плану и обсудить его более подробно».
Зеленский заявил, что Украине срочно нужна дополнительная помощь для того, чтобы противостоять российскому захвату десятков малых городов и сел на востоке.
Он также добивается разрешения на использование дальнобойного оружия, предоставляемого союзниками, для нанесения ударов по военным целям в глубине России.
Вашингтон и Лондон затягивают одобрение из-за опасений, что это может втянуть союзников по НАТО в прямой конфликт с Россией.
Зеленский заявил, что поднял этот вопрос на встрече на Даунинг-стрит.
Рютте заявил журналистам: «Юридически Украина имеет право использовать свое оружие для поражения целей в России, если эти цели представляют угрозу для Украины. Однако решение по поводу поставок каждый союзник принимает индивидуально».
Рютте и Великобритания предостерегли Зеленского от чрезмерного акцентирования на дальнобойных ракетах.
Представитель Стармера сказал, что переговоры касались «всего спектра поддержки» Украины.
Запланированная на субботу встреча союзников Украины в Германии была отложена после того, как президент Джо Байден отменил свой визит в связи с угрозой урагана «Милтон».
В четверг Кремль заявил, что его ракеты поразили две пусковые установки американской системы ПВО Patriot, которую Украина использует против российских ракет.
Украина рассчитывает на миллиарды долларов помощи США для борьбы с российским вторжением, а президентские выборы в США в ноябре могут оказаться решающими в этом деле.
Базирующийся в Германии Кильский институт в четверг предупредил, что западная военная и финансовая помощь Киеву может сократиться вдвое до примерно 29 миллиардов евро (31 миллиард долларов) в 2025 году, если Трамп победит на выборах 5 ноября.
Трамп пообещал закончить войну «за 24 часа», если его изберут — Киев опасается, что такая перспектива означает необходимость идти на огромные компромиссы ради достижения мира.
Зеленский планирует встретиться с Папой Франциском и канцлером Германии Олафом Шольцем в пятницу.
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