Є три причини, через які Москва не застосує ядерну зброю, — Піонтковський

Про це він розповів в етері Еспресо.

«Вся стратегія війни, що розв’язана Путіним, ґрунтується на ядерному шантажі. Я нагадаю про пресконференцію Путіна з Макроном за кілька днів перед війною. Ця остання зустріч із Макроном була в Москві, Путін тоді щойно приїхав із Китаю, його підштовхнув до війни Сі Цзіньпін, і він перебував у стані ейфорії, бо був упевнений, що за кілька днів стане володарем світу, візьме Київ. І тоді він зізнався вперше, сказав дуже показову фразу: «Так, ми розуміємо, що поступаємося Заходу, на конвенціональному рівні поступаємося НАТО, але в нас є ядерна зброя – «Посейдон» й інше, отже, ми застосовуватимемо ядерну зброю». Однак він програв битву за Київ, битва за Гостомель зламала всю його стратегію. Його план був, взявши Київ, підкорити всю країну й за тиждень вийти до західних кордонів й там, розмахуючи ядерною зброєю, змусити Захід відступати», – прокоментував Андрій Піонтковський.

За його словами, Путін оголосив війну не лише Україні, він воює з Заходом, бо висунув ультиматум усім країнам НАТО — забирайте манатки й йдіть під три чорти. У своєму виступі 24 лютого він погрожував явно Заходу — якщо наважитеся захищати Україну, тоді на вас зваляться такі лиха, яких ви не бачили за свою тисячолітню історію. То був ядерний шантаж, який не мав успіху.

«Зараз Путін його використовує знову, як останню зброю. Я, як і раніше, переконаний, що цього не станеться. Є три причини, через які Москва не застосує ядерну зброю. Перша – це не змінить сутності війни. Припустимо, він скоїть злочин і знищить одне з українських міст. Що, після цього припиниться війна? Ні. Друга причина – йому пояснили, що його просто вб’ють у такому разі. І ще важлива причина – у нього немає ядерної кнопки, на яку він може натиснути. Застосування ядерної зброї – надскладний процес, у якому задіяна велика кількість установ. По-перше, це 12-те управління міністерства оборони, у якого всі ядерні запаси. За ним стежить американська розвідка, вона весь час наголошує, що жодних переміщень ядерної зброї, ні тактичної, ні стратегічної, нема. Тому це шантаж», — підкреслив політолог.

На його думку, Захід одужує від цього шантажу, виліковується.

«Дуже великого удару по цьому завдав Макрон, коли Путін спробував йому погрожувати. Макрон сказав тоді: «Я відправлю «міражи» і військовий персонал». Французькі військові беруть участь у бойових діях в Україні, обслуговують ракети Scalp. Путін почав погрожувати ядерною зброєю, але Макрон дуже спокійно йому відповів: «Не забувайте, Франція — теж ядерна держава». Повторюся, що це абсолютний шантаж, останній прихисток мерзотника. Ядерний шантаж уже на Захід не діє», — резюмував Піонтковський.