Эксперты: у «Хезболлы» заканчиваются деньги вследствие ударов Израиля

По оценкам исследователей, у ливанской военизированной группировки «Хезболла» заканчиваются деньги, поскольку израильская наступательная операция против нее нанесла урон трем ключевым источникам средств.

Американские и ливанские исследователи, а также Министерство финансов США указывают, что основным источником финансирования «Хезболлы» является квазибанковская структура «Аль-Кард аль-Хасан» (AQAH), не имеющая правительственной банковской лицензии. По словам исследователей, другими источниками наличных средств для группировки являются неплатежеспособные, но лицензированные коммерческие банки Ливана, а также прибывающие в аэропорт Бейрута самолеты с наличными деньгами.

«Хезболла» основала AQAH в 1982 году как благотворительную организацию, предоставляющую беспроцентные займы нуждающимся ливанцам, в основном шиитам. Так утверждает израильский неправительственный Информационный центр изучения терроризма имени Меира Амита (ИЦИТ).

С тех пор AQAH превратилась в крупную организацию с филиалами в тех районах Ливана, где доминирует «Хезболла».

Министерство финансов США ввело санкции против AQAH в 2007 году. В 2021 году Минфин объявил о введении санкций в отношении сотрудников AQAH, заявив, что эта организация накопила около полумиллиарда долларов.

Как сообщила телекомпания MTV Lebanon, AQAH сильно пострадала от первых авиаударов Израиля по целям «Хезболлы» в конце сентября.

В своем репортаже от 30 сентября телекомпания сообщила, что Израиль нанес удары по «центрам хранения наличности “Хезболлы”, включая значительную часть хранилищ AQAH», в результате чего группировка оказалась в состоянии, которое телекомпания назвала «финансовым кризисом».

Профессор политологии в Американском университете Бейрута Хилал Хашан заявил в телефонном интервью, что Израиль «разрушил» большинство филиалов AQAH.

«“Хезболла” столкнулась с очень серьезной финансовой проблемой. Они не в состоянии платить рядовым членам, которые покинули свои дома и которым нужно кормить семьи», – сказал Хашан.

Бывший сотрудник Пентагона и Госдепартамента Дэвид Ашер, который занимался глобальной сетью наркоторговли и отмывания денег «Хезболлы», в отдельном интервью сказал, что группировка оказалась в «большой беде», поскольку также теряет доступ к ливанской банковской системе.

«Я слышал от ливанских банкиров, в том числе финансистов “Хезболлы”, что самые богатые банкиры бежали в Европу и страны Персидского залива, опасаясь, что они могут стать следующей целью Израиля за то, что помогали “Хезболле”», – сказал Ашер, ныне старший научный сотрудник вашингтонского Института Хадсона.

«Эти ливанские банкиры, большинство из которых миллиардеры, видят, что ветер дует против “Хезболлы”, поэтому они не позволят ей вывести миллионы долларов из своих банков, в которых все еще есть наличные деньги, несмотря на то, что они обанкротились на бумаге, – сказал Ашер. – Они знают, что если они сделают это, Израиль, вероятно, ликвидирует их тоже».

Еще один источник финансирования «Хезболлы», который, по словам Ашера и Хашана, иссяк, – это доставка наличных денег на самолетах, прилетающих в аэропорт Бейрута, главным образом из Ирана.