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«Маємо позитивну динаміку ураження і знищення ворожих цілей дронами», — Сирський

Про це головком повідомив у Facebook за підсумками щомісячної наради з командирами підрозділів безпілотних систем.

«За підсумками вересня маємо позитивну динаміку ураження і знищення ворожих цілей ударними дронами. Відтак, 147 військовослужбовців підрозділів БпАК, які успішно нищать ворога та його техніку, заохотив відзнаками Головнокомандувача», — повідомив Сирський.

Під час наради головком заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ полковника Вадима Сухаревського щодо формування визначених підрозділів, а також результатів застосування дронів у районах виконання бойових завдань.

Також, за його словами, доповідали керівники структурних підрозділів видів і родів Збройних сил та інших складових Сил оборони України щодо розвитку спроможностей підрозділів безпілотних авіаційних комплексів.

«Визначив конкретні задачі з прискорення розвитку цього роду сил, нарощування чисельності підрозділів БпАК, реагування на нові виклики з боку ворога та впровадження на полі бою передових технологічних розробок», — зазначив головнокомандувач ЗСУ.

12 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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