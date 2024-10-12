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За добу ліквідували ще 1290 російських загарбників

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 667 630 (+1290) осіб,
  • танків ‒ 8962 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17 827 (+27) од,
  • артилерійських систем – 19 381 (+59) од,
  • РСЗВ – 1230 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 976 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 947 (+110),
  • крилаті ракети ‒ 2619 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26 513 (+115) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3434 (+38) од.
12 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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