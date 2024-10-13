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Іран надіслав РФ два супутники власного виробництва для запуску в космос

Про це повідомляє Reuters із посиланням на напівофіційне інформаційне агентство Tasnim.

Зазначено, що супутник Kowsar призначений для отримання зображень з високою роздільною здатністю. У матеріалі йдеться, що його розробка та супутника зв’язку Hodhod є «першими суттєвими зусиллями приватного космічного сектору Ірану».

У повідомленні додають: Kowsar можна використовувати в сільському господарстві, моніторингу навколишнього середовища та ліквідації наслідків стихійних лих, коли Hodhod застосовують у супутниковому звʼязку та у віддалених районах з обмеженим доступом до наземних мереж.

Акцентується: запуск супутників спочатку планували на 2023 рік, однак його відклали через проблеми з ракетою-носієм.

Відомо, що РФ у лютому 2022 року також відправила іранські супутники на орбіту, що спричинило занепокоєння в США.

13 октября, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия

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