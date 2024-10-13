Росіяни розстріляли 9 українських військовополонених у Курській області

Про це повідомляє DeepState.

За словами джерел DeepState у 1 ОТБр, окупанти 10 жовтня в районі населеного пункту Зелений Шлях розстріляли дронщиків та суміжників.

«Додаткові деталі обставин з’ясовуються, але відомо, що хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались. Проте кількість БК була обмежена і вони були вимушені здатися», — йдеться в повідомленні.

У DeepState додали, що обговорили ситуацію з офіцерами й командирами на інших ділянках.