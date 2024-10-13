У Раді не вистачає голосів на підтримку економічного бронювання, — нардеп Веніславський

Про це він заявив в інтерв’ю Radio NV.

За словами Веніславського, ідея залишається дискусійною, оскільки тісно пов’язана з існуючими тіньовими схемами ухилення від мобілізації.

«І одна з пропозицій перевести це в легальне русло — щоб люди, які хочуть відкупитися, вони мали можливість отримати (високооплачувану, — ред.) роботу з відповідними відрахуваннями до бюджету. І це альтернатива (позбавлення, — ред.) від цих тіньових схем.

Проте, він підкреслив, що у парламенті мають сумніви з цього питання, пов’язані з нерівним доступом до ресурсів та можливостей.

«На сьогодні я не бачу, що в парламенті є достатня кількість голосів для підтримки такого економічного бронювання. Тому що це ще один водорозділ між тими, хто має гарну роботу, хто має гроші, і тими, хто таких грошей не має», — підсумував нардеп.