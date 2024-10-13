Зеленский: ВСУ удерживают позиции в Курской области РФ, а на востоке Украины ситуация сложная

Президент Владимир Зеленский заявил в субботу, что российские войска пытались вытеснить украинские войска с позиций в Курской области, но ВСУ удерживают свои позиции.

«Что касается Курской операции, Россия пыталась оттеснить наши позиции, но мы удерживаем обозначенные рубежи», — сказал Зеленский в своем ночном видеообращении.

Министерство обороны России сообщило в пятницу, что ее войска «отбили два села в приграничной Курской области, где украинские войска начали массированное вторжение в августе».

Зеленский признал, что украинское наступление в Курске было направлено на то, чтобы отвлечь российские войска с передовых позиций на востоке Украины, где ВС РФ в последние месяцы добились некоторых успехов.

В своем обращении Зеленский признал, что в Донецкой и Запорожской областях, частично удерживаемых Россией, «очень сложные условия, жесткие действия противника».

«Однако стойкость наших подразделений имеет решающее значение. Все зависит от нашей стойкости», — добавил он.

Ночью российская армия нанесла три удара по Запорожью, предварительно – управляемыми авиационными бомбами, сообщила полиция Украины. Снаряды попали по объектам инфраструктуры, частному сектору и конному клубу.

В то же время, в субботу украинские военные заявили, что нанесли удар по контролируемому Россией нефтяному терминалу в частично оккупированной Луганской области, который обеспечивает топливом ВС РФ.

«На этой базе хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись, в частности, для нужд российской армии», — сообщил Генеральный штаб Украины в Telegram.

Российские государственные СМИ подтвердили, что терминал, расположенный недалеко от города Ровеньки, подвергся атаке украинского беспилотника, заявив, что «жертв нет, а пожар потушен», но не прокомментировали масштабы ущерба.

Кроме того, по данным телеграм-канала Fighterbomber, Россия могла потерять в Украине еще один фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34. О потере самолета ранее в субботу написали также российские и украинские источники. Экипаж не выжил. Официальных подтверждений этой информации нет, как и данных о том, где разбился этот самолет.