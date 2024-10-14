Байден заявив, що США готові до переговорів з Росією, Китаєм і КНДР для зменшення ядерної загрози КНДР облаштували собі полігон поблизу Маріуполя: заява партизан » Армія РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила понад 670 тис. військових З початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії сягнули понад 670 тис. військових. Також ворог втратив 17 тис. БПЛА і майже 9 тис. танків Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.10.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 670 190 (+1260) осіб,

танків ‒ 8975 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 17 895 (+19) од,

артилерійських систем – 19 421 (+11) од,

РСЗВ – 1231 (+0) од,

засоби ППО ‒ 978 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 009 (+17),

крилаті ракети ‒ 2619 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 26 622 (+38) од,

спеціальна техніка ‒ 3437 (+2) од.