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Армія РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила понад 670 тис. військових

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 670 190 (+1260) осіб,
  • танків ‒ 8975 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17 895 (+19) од,
  • артилерійських систем – 19 421 (+11) од,
  • РСЗВ – 1231 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 009 (+17),
  • крилаті ракети ‒ 2619 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26 622 (+38) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3437 (+2) од.
14 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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