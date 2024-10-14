Байден заявив, що США готові до переговорів з Росією, Китаєм і КНДР для зменшення ядерної загрози

Про це йдеться в заяві Білого дому.

«Сполучені Штати готові до переговорів з Росією, Китаєм і Північною Кореєю без попередніх умов для зменшення ядерної загрози. Немає користі ні для наших країн, ні для світу від того, щоб попередити прогрес у скороченні ядерних арсеналів», — заявив американський президент.

За його словами, ядерні ризики підривають норми й угоди, над запровадженням яких країни спільно працювали. Вони також суперечать життєво важливій роботі теперішніх Нобелівських лауреатів.

«Давайте всі черпатимемо натхнення від цьогорічних лауреатів Нобелівської премії миру та знову візьмемо участь у життєво важливій роботі зі створення безпечнішого світу», — наголосив Байден.