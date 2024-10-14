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Гарріс випереджає Трампа на 3% у передвиборчому опитуванні CBS News

Про це повідомляє CBS News.

Результати опитування, проведеного з 8 по 11 жовтня, свідчать, що Гарріс отримала підтримку 51% зареєстрованих виборців, тоді як Трамп – 48%.

Опитування також зафіксувало песимістичний погляд громадськості на стан справ у США: 36% респондентів оцінили ситуацію як «дуже погану», 30% – як «дещо погану», 27% – як «дещо хорошу» і 6% – як «дуже хорошу».

В опитуванні взяли участь 2719 зареєстрованих виборців.

Результати узгоджуються з іншими останніми опитуваннями, які також демонструють незначну перевагу Гарріс або статистичну рівність, передає The Hill.

Наприклад, середнє значення національних опитувань The Hill/Decision Desk HQ показує перевагу Гарріс у 2,9%.

14 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США

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