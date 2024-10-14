Genosys Skin Caring Blemish Balm Cushion SPF50 – новинка на рынке Украины

Компания Genosys, ведущий бренд в области профессионального ухода за кожей, с гордостью представляет на украинском рынке свою новинку – Skin Caring Blemish Balm Cushion SPF50. Это инновационное средство уже доступно для заказа в официальном интернет-магазине genosys-shop.com.ua.

Skin Caring Blemish Balm Cushion SPF50 – это уникальная комбинация декоративной косметики и ухода за кожей. Продукт создан для тех, кто ценит не только безупречный внешний вид, но и заботу о здоровье кожи. Сочетание высоких солнцезащитных факторов (SPF50) с увлажняющими и защитными компонентами обеспечивает полноценную защиту от негативного воздействия УФ-лучей, предотвращая фотостарение и появление пигментных пятен.

Основные преимущества новинки:

Высокая защита от солнца : SPF50 гарантирует максимальную защиту от UVA и UVB лучей, что особенно важно для предотвращения старения кожи и поддержания её здоровья.

: SPF50 гарантирует максимальную защиту от UVA и UVB лучей, что особенно важно для предотвращения старения кожи и поддержания её здоровья. Эффективная маскировка несовершенств : Cushion идеально скрывает мелкие недостатки кожи, такие как покраснения, расширенные поры и пигментные пятна, придавая лицу ровный тон и свежий вид.

: Cushion идеально скрывает мелкие недостатки кожи, такие как покраснения, расширенные поры и пигментные пятна, придавая лицу ровный тон и свежий вид. Удобство использования : Компактный формат Cushion позволяет всегда иметь его под рукой и легко корректировать макияж в течение дня.

: Компактный формат Cushion позволяет всегда иметь его под рукой и легко корректировать макияж в течение дня. Забота о коже: Формула с увлажняющими компонентами обеспечивает длительное увлажнение, что делает кожу мягкой и эластичной.

Теперь украинские покупатели могут приобрести этот инновационный продукт в официальном интернет-магазине genosys-shop.com.ua, где представлен широкий ассортимент продукции бренда Genosys.

Не упустите возможность познакомиться с передовыми решениями в области ухода за кожей от Genosys и попробуйте Skin Caring Blemish Balm Cushion SPF50, чтобы ощутить все преимущества этого инновационного средства.

Контакты для СМИ: Genosys shop

Тел.: +38 (096) 432 68 91

Email: [email protected]

Веб-сайт: genosys-shop.com.ua