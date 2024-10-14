Ізраїльські танки прорвалися на базу миротворців у Лівані

Про це повідомляє Reuters.

У своїй заяві миротворчі сили ООН повідомили, що два ізраїльські танки Merkava знищили головні ворота бази та з силою увійшли в неділю вранці перед світанком. Після того, як танки відійшли, снаряди вибухнули за 100 метрів від них, випустивши дим, який рознісся по базі та викликав нудоту в персоналу ООН.

«Це не штурм бази. Танк не намагався проникнути на базу. Він потрапив під шквальний вогонь, в результаті якого загинуло багато людей, і який від’їхав назад, щоб уникнути небезпеки», — сказав журналістам міжнародний речник ізраїльських військових Надав Шошані.

У заяві військові заявили, що використовували димову завісу, щоб забезпечити прикриття для евакуації поранених солдатів, але їхні дії не становили небезпеки для миротворчих сил ООН.