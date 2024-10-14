Как повысить безопасность при хранении биткоина

Биткоин — это цифровая валюта, которая стала неотъемлемой частью современного финансового мира. Хранение биткоина требует особой осторожности и внимания к безопасности. Ведь угрозы кибербезопасности постоянно меняются и присутствуют повсюду, готовые атаковать даже самых опытных пользователей.

Поэтому важно использовать надежный биткоин-кошелек и следовать правилам по обеспечению высокого уровня защиты для вашего биткоин-капитала. В статье эксперты сайта Profinvestment.com рассмотрят эффективные способы повышения безопасности при хранении биткоина.

Как выбрать надежный биткоин кошелек

При выборе кошелька необходимо учитывать несколько важных факторов:

Следует выбирать кошельки с открытым исходным кодом, так как это обеспечивает прозрачность и возможность проверить безопасность программы.

Высокую безопасность при хранении средств обеспечивают некастодиальные хранилища. Разработчики таких интерфейсов передают ключи доступа пользователям.

Использовать интерфейсы, не позволяющие делать скриншоты экрана. Это предотвратит удаленный перехват Seed-фразы или пароля хакерами.

Рекомендуется отдавать предпочтение кошелькам с множеством положительных отзывов от пользователей и с хорошей репутацией на рынке.

Важно обращать внимание на наличие дополнительных мер защиты, таких как мультиподписи, двухфакторная аутентификация или шифрование данных.

Холдерам с большим капиталом лучше выбрать аппаратные или бумажные кошельки. Приватные ключи в первом случае находятся внутри устройства, а в последнем записаны только на листе бумаги. Их практически невозможно взломать при условии надежного хранения. Правильный выбор надежного биткоин кошелька существенно повысит безопасность хранения биткоина.

Основные правила безопасного хранения биткоинов

Рекомендуется регулярно сохранять копии хранилища. Seed-фразу кошелька лучше держать на внешних носителях — USB-флешки, жесткие диски или ламинированный лист бумаги. Не рекомендуется сохранять Seed-фразу в виде текстового файла на устройстве, на котором установлен кошелек. При утере ПК пользователи потеряют доступ к биткоинам. Есть и другие правила для безопасного хранения активов от авторов сайта Profinvestment.com:

Использовать разные кошельки для основного и спекулятивного капитала. Не стоит вводить основной адрес кошелька для участия в конкурсах и аирдропах.

Не входить в учетную запись при помощи общественного Wi-Fi.

Зашифровать жесткий диск. В случае взлома ПК информация будет недоступна злоумышленникам.

Не переходить по ссылкам из неизвестных источников.

Использовать сложный уникальный пароль и биометрическую аутентификацию.

Установить антифишинговые расширения (PhishFort, Metsmask). При попытке входа на сайт из черного списка на экране появится предупреждение.

Пользоваться последними версиями программ. В них устранены все известные баги.

Использование этих мер защиты практически исключает взлом кошелька злоумышленниками.