КНДР облаштували собі полігон поблизу Маріуполя: заява партизан

Відповідне повідомлення з’явилося на ТГ-каналі руху в неділю, 13 жовтня 2024 року.

«Повідомляється про активну роботу трьох полігонів у Маріупольському районі, особливо привертає увагу полігон у районі селища Сартана, обладнаний за участю північнокорейського контингенту. Там відбуваються інтенсивні тренування зі ствольною артилерією, що спростовує інформацію про дефіцит снарядів. Північнокорейські інструктори займаються облаштуванням полігону і, ймовірно, на цей час почуваються впевнено і в безпеці, оскільки багато жителів Сартанської громади пішли на активну співпрацю з окупантом», — зазначає український партизанський рух «СРОК», що переважно діє на Приазов’ї.

З інших джерел інформація про нібито три полігони для сил із КНДР на ТОТ й, зокрема, про їх «власний» полігон у Сартані поки що не надходила.

Як наголошують партизани, вони «зроблять все можливе», аби до військових союзників Путіна з КНДР «якнайшвидше прийшов «привіт» від ЗСУ».