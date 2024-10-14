На выборах в Сейм Литвы победили социал-демократы

В первом туре парламентских выборов в Литве победу одержала оппозиционная Социал-демократическая партия, она получила более 20% голосов, на втором месте правящая партия – «Союз отечества-Христианские демократы Литвы» с 18% голосов, третье место досталось впервые участвующей в выборах «Заре Немана», за них проголосовали 15% избирателей.

Союз демократов «Во имя Литвы» — на четвёртом месте, пятое — у Союза крестьян и зеленых. Пятипроцентный барьер также преодолело Движение либералов, пишет Delfi со ссылкой на Главную избирательную комиссию.

Явка составила 52 %. В выборах принимало участие 14 партий и одна коалиция.

Лидер литовских социал-демократов Вилия Блинкявичюте объявила в ночь на 14 октября, что она и лидер Демократического союза «Во имя Литвы» Саулюс Сквернялис решили сформировать правящую коалицию после октябрьских выборов в Сейм. Блинкявичюте также «настоятельно рекомендовала» присоединиться к коалиции Движению либералов.

Избиратели выбирали 141 депутата однопалатного Сейма, 71 кресло распределится в одномандатных округах, 70 — в многомандатных, передаёт LRT.

Результаты в большинстве одномандатных округов определяется 27 октября. Тогда должен состояться второй тур выборов. Там будут избирать кандидатов в одномандатных округах, где ни один из участников не смог набрать больше 50 процентов голосов.

Литва — парламентская республика, основные положения государственной политики в стране определяет правительство, формируемое депутатами. Всего в этом году в Сейм баллотировались 1740 человек, списки кандидатов выдвинули 14 партий и одна коалиция.