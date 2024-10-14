РФ ударила балістикою по припортовій інфраструктурі Одеси

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зазначається, що ціллю російського ворога вчергове стала припортова інфраструктура.

Унаслідок атаки загинула людина, вісім отримали поранення. Постраждалі перебувають в лікарні, двоє з них у важкому стані. Всі поранені та загиблий — працівники припортової інфраструктури, громадяни України.

«Пошкоджень зазнали цивільні судна: «NS Moon» під прапором Белізу та суховантажне судно під прапором Палау «OPTIMA». Рівно тиждень тому «OPTIMA» вже було пошкоджене внаслідок обстрілу балістикою», — повідомив Кіпер.

Також унаслідок атаки є пошкодження припортової інфраструктури, зокрема, складу з зерном.