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У ЄС погодили санкції проти Ірану за постачання балістичних ракет до Росії

Міністри закордонних справ країн ЄС погодили запровадження нових санкцій проти Ірану через постачання балістичних ракет Росії —  німецьке агентство DPA, посилаючись на дипломатів ЄС

Погоджені каральні заходи спрямовані на компанії, установи та осіб, які займаються виробництвом і постачанням цієї зброї, заявили дипломати ЄС після відповідного рішення міністрів закордонних справ у Люксембурзі.

Інші деталі узгодженого рішення наразі невідомі. Хто саме потрапить під санкції, незабаром буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС.

14 октября, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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