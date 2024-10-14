Washington Post: Євросоюз замість постачання зброї інвестує в оборонно-промисловий комплекс України

Європейський Союз інвестує у підтримку оборонної промисловості України, щоб компенсувати її потребу у зброї на тлі російської агресії.

Про це йдеться у публікації видання The Washington Post.

Як зазначається, нещодавнє рішення Євросоюзу про виділення Україні $440 млн на підтримку оборонної промисловості «знаменує собою значне зрушення» у підході блоку до війни Росії та підкреслює недоліки оборонного сектору ЄС у виробництві зброї та боєприпасів.

У той час як Європа і США надсилають зброю на мільярди доларів, щоб допомогти Україні в її боротьбі з Росією, їхня національна оборонна промисловість, яка вже давно орієнтована на міжнародну арену з меншою кількістю конфліктів, намагається не відставати від українського попиту, пише видання.

«Я думаю, що існує усвідомлення того, що Європа не в змозі виробляти зброю, яка потрібна Україні, і найпростіший спосіб (заповнити дефіцит – ред.) для українців — зробити це самостійно. Якщо українці мають ресурси і гроші, вони можуть зробити це набагато швидше», — на умовах анонімності сказав європейський дипломат.

На думку Яна Лессера, голови брюссельського відділення Німецького фонду Маршалла, інвестиції в український сектор озброєнь «забезпечують більшу гнучкість» і «надають Україні більший потенціал в короткі терміни».

Однак, за його словами, «важливо зазначити, що ніщо з цього не замінить широкомасштабного постачання зброї західного виробництва в Україну».

«У ширшому сенсі йдеться про поступову інтеграцію України до західних ланцюжків постачання оборонної промисловості», — додав Лессер.

Зазначається, що гроші на розвиток українського ВПК будуть отримані від прибутку із заморожених російських активів на Заході. Ще частину суми виділить уряд Данії.

У розмові з WP європейський посадовець зазначив, що найближчим часом обсяг коштів, які надходять до оборонної промисловості України, може різко зрости. «Є низка країн, які, наскільки я знаю, близькі до того, щоб оголосити про майбутнє використання такого механізму. Вони або проведуть власні інвестиції, або звернуться до Данії, щоб та інвестувала кошти», — сказав він.

За словами джерела видання, фінансування від партнерів України є «переломним, не з погляду суми коштів, а щодо ідеї інвестування державних грошей в українську оборонну промисловість». Співрозмовник додав, що виділені кошти підуть на виробництво ракет, безпілотників та іншої далекобійної зброї.

В червні ЄС та Данія узгодили механізм, за яким Данія керуватиме $ 630 млн доходів від російських заморожених активів, за «данською моделлю» — домовленістю, згідно з якою західні гроші йдуть на оплату контрактів, які Міністерство оборони України вже підписало з виробниками зброї, що дозволяє українцям самим визначати пріоритети у виборі необхідного.

«З нашого боку не буде жодних «червоних ліній», що обмежують використання цієї зброї», — сказав Денніс Віркеліст, який очолює підрозділ, що опікується допомогою Україні, в Міністерстві оборони Данії.

«Данія та Європейський союз зможуть показати решті світу, як ефективно ми витрачаємо російські надприбутки на зброю, яка повертається назад до Росії», — сказав він.

Допомога ЄС є частиною більшого пакета в 1,5 мільярда доларів із доходів від заморожених російських активів, який був схвалений у травні та керується через Європейський фонд миру, що надає гроші членам ЄС на закупівлю зброї для України.