Захопити Вугледар армії РФ допомогли нелегальні «Старлінки»

Про це повідомляє Washington Post.

Згідно з розслідуванням видання, російські військові отримують доступ до Starlink через чорний ринок, використовуючи їх для покращення координації під час штурмів, більш ефективного управління безпілотниками та підвищення точності артилерійських обстрілів.

Шість українських військових, що брали участь у бойових діях на Донецькому напрямку, підтвердили використання Росією терміналів Starlink, відзначивши їхню роль у нещодавніх наступальних успіхах РФ.

Цей інцидент викликав нову хвилю критики на адресу Ілона Маска. Його звинувачують в недостатніх зусиллях щодо запобігання незаконному використанню Starlink російськими військами.

Раніше російські війська здебільшого покладалися на радіостанції для комунікації під час боїв. Однак тепер, за словами українських військових, росіяни значно скоротили технологічну різницю, що дозволило їм спростити організацію атак.

«Вони нас просто здолали», — заявив офіцер 72-ї механізованої бригади, яка захищала район Вугледара з 2022 року і нещодавно була змушена відступити.

Він назвав використання Росією комплексу Starlink одним з важливих факторів, поряд з нестачею живої сили та озброєння, що прискорили падіння Вугледара цього місяця.

Уряди США та України співпрацюють зі SpaceX, щоб «запобігти незаконному використанню Росією терміналів Starlink в окупованій Україні», зокрема, міністерство фінансів США зосередило увагу на «потенційних порушеннях санкцій», пов’язаних з міжнародною контрабандою, заявив підполковник Чарлі Дітц, речник міністерства оборони США.

SpaceX, своєю чергою, наголосила на своїх зусиллях з деактивації терміналів, якщо ті використовуються уповноваженими або несанкціонованими сторонами.