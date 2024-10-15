Євросоюз розпочав з Албанією переговори про членство

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Зазначено, що на зустрічі відкрили переговори з Албанією стосовно Кластера 1: Основи, які охоплюють такі сфери й розділи переговорів:

функціонування демократичних інститутів;

реформа державного управління;

розділ 23 – Судова влада та фундаментальні права;

розділ 24 – Юстиція, свобода та безпека;

економічні критерії;

розділ 5 – Державні закупівлі;

розділ 18 – Статистика;

розділ 32 – Фінансовий контроль.

Делегацію ЄС очолював міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто від імені головування його країни в Раді Європейського Союзу за участю комісара з питань сусідства та розширення Олівера Варгеї. Албанську делегацію представляв премʼєр-міністр держави Еді Рама.

За словами Сіярто, Албанія демонструє хороші результати стосовно вступу до блоку.

«Албанія добре працює в процесі вступу, і з відкриттям перших, фундаментальних глав на переговорах про вступ до ЄС країна досягла ще однієї важливої віхи у своїх зусиллях з розширення. Одним з ключових пріоритетів угорського головування є сприяння розширенню ЄС, оскільки Європейський Союз потребує оновленого імпульсу, свіжої енергії та нових перспектив, які можуть забезпечити Західні Балкани. Я з нетерпінням чекаю подальшого прогресу Албанії на шляху до членства в ЄС», — сказав він.