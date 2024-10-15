70% українців вважають себе православними, підтримка єдиної Православної Церкви зростає

70% українців ідентифікують себе як православні, з них 56% належать до Православної Церкви України (ПЦУ).

Водночас частка тих, хто зараховує себе до УПЦ Московського Патріархату (УПЦ МП), залишається на рівні 6%.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

При цьому 12% населення не відносять себе до жодної релігії.

Частка греко-католиків становить 7% – українці цього віросповідання в основному зосереджені у західних регіонах країни.

Інші релігійні групи, зокрема протестанти і представники інших християнських конфесій, становлять до 2%.

Релігійна самоідентифікація українців залишається стабільною з 2020 по 2024 роки, з незначними змінами після початку повномасштабної війни у 2022 році.

Загалом частка тих, хто належить до ПЦУ, продовжує зростати, тоді як частка УПЦ МП залишається на низькому рівні.

Регіональні відмінності

Релігійні уподобання мають певні регіональні відмінності. На заході України 50% респондентів зараховують себе до ПЦУ – таким же є цей показник на сході.

Частка тих, хто належить до «просто православних» (без конкретизації конфесії), найвища на сході (15%), тоді як на заході їх лише 6%.

Греко-католики складають значну частину населення заходу України (20%), тоді як в інших регіонах ця частка не перевищує 1%.

Протестантські громади та інші християнські церкви (наприклад, Свідки Єгови) мають більшу присутність на Сході (11%), ніж у будь-якому іншому регіоні країни.

Ставлення до єдиної Православної Церкви

61% українців підтримують ідею створення єдиної Православної Церкви в Україні. Особливо висока підтримка цієї ідеї на заході (71%) та у центральних регіонах (63%), тоді як на сході підтримують цей крок 45% опитаних. Незначна частина опитаних висловили байдужість до питання (20%), і лише 16% виступають проти.

Найбільше респондентів (47%) підтримують варіант, за якого до ПЦУ приєднаються лише ті ієрархи та священники УПЦ МП, які не мають зв’язків із Росією.

Водночас лише 8% опитаних вважають, що всі ієрархи та священники УПЦ МП повинні приєднатися до ПЦУ. Цей варіант користується меншою популярністю через суспільні настрої щодо діяльності УПЦ МП під час війни.

Хто має бути лідером єдиної Православної Церкви?

Митрополит Епіфаній, нинішній предстоятель ПЦУ, є фаворитом для ролі глави єдиної Православної Церкви. Його підтримують 50% респондентів, а серед тих, хто визначився зі своєю позицією, підтримка сягає 76%.

Онуфрій – предстоятель УПЦ МП – отримав лише 6% підтримки серед усіх респондентів і 9% серед тих, хто має сформовану думку.

Методологія дослідження

Опитування КМІС проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) з використанням випадкової вибірки мобільних номерів. Загальна кількість респондентів склала 2004 осіб з усіх регіонів України, що підконтрольні Уряду України.

Статистична похибка вибірки становить не більше 2,9% для показників, близьких до 50%, і знижується для інших пропорцій.