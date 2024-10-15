Цьогоріч допомога Україні від Франції не досягне €3 млрд, обіцяних у безпековому договорі

Про це пише Le Monde.

Водночас зазначається, що до кінця року сума допомоги буде становити трохи більше ніж 2 млрд. Для порівняння, у 2022 році вона становила 1,7 млрд, а у 2023-му — 2,1 млрд євро.

Лекорню заявив, що близько 300 млн з уже виділених грошей надійшли Києву від доходів від заморожених російських активів. З них Франція фінансує виробництво 155-мм снарядів, артсистем «Цезар» і палива.

Крім того, ще 533 млн із загальної суми Париж виділив на пожертвування старого обладнання французької армії. Його замінять новими зразками.

Міністр збройних сил Франції зазначив, що фінансування допомоги Україні відбувається в тому числі завдяки приросту інфляції. Цього року його оцінюють у 400-600 млн

«Інша частина допомоги надходить із Фонду допомоги Україні, який дає змогу Києву купувати обладнання безпосередньо у французьких промисловців або у Європейського фонду миру (EFF)», — пише видання.

Раніше міністр збройних сил наголошував, що Франція внесла туди 1,2 млрд євро.