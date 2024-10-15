До центрів рекрутингу української армії за тиждень звернулися понад 800 громадян, – Міноборони

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

З усіх звернень 5 230 осіб уже стали кандидатами до лав Сил оборони. Найбільше запитів на посади водіїв, штабних працівників та операторів БПЛА, уточнили у відомстві.

«Центри рекрутингу пропонують можливість приєднатися не лише до Збройних Сил, а й до інших силових структур, включаючи Національну гвардію, Державну прикордонну службу та СБУ», — нагадали в Міноборони.

Наразі в Україні функціонують 42 такі центри, два з яких відкрилися минулого тижня.

У відомстві наголосили, що в центрах не роздають повісток, а всі консультації проводяться конфіденційно.