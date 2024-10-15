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Марк Рютте: России не удастся запугать НАТО

Новый генеральный секретарь Североатлантического альянса во время своего первого посещения миссии НАТО, которая будет координировать военную помощь Украине, выразил решительную поддержку Киеву

«НАТО продолжит оказывать решительную поддержку Киеву, и Россия не запугает альянс», — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время своего первого визита в миссию альянса по оказанию помощи Украине в Висбадене, где он принял руководство координацией военной помощью Киеву.

«Наше послание (президенту России Владимиру Путину) заключается в том, что мы продолжим и будем делать все необходимое, чтобы гарантировать, что он не добьется своего, что Украина одержит победу», — сказал он в понедельник в интервью агентству Reuters и немецкому общественному радио Hessischer Rundfunk.

Рютте общался с журналистами в казармах Clay Barracks, на американской базе, где находится штаб-квартира новой миссии, получившей название «Помощь в обеспечении безопасности и обучении Украины» (Security Assistance and Training for Ukraine — NSATU), которая постепенно возьмет на себя координацию западной военной помощи Киеву.

Этот шаг рассматривается всеми как мера по защите механизма помощи Украине от возможных действий давнего критика НАТО Дональда Трампа в случае его возвращения в Белый дом. Однако дипломаты признают, что передача координации военной помощи НАТО может иметь ограниченный эффект, учитывая, что США являются доминирующей силой альянса и поставляют наибольшее количество вооружений Украине.

Выступая в одной из 12 военных палаток, в которых в период строительства здания миссии размещается NSATU, Рютте также обратился к военнослужащим из более чем дюжины стран, уже работающих в миссии, которая на более позднем этапе переместится в близлежащий ангар и будет дополнена украинскими военными.

Ожидается, что общая численность NSATU составит около 700 человек, включая войска, размещенные в военном штабе НАТО SHAPE в Бельгии и в логистических центрах в Польше и Румынии.

На базе в Висбадене также находится американское подразделение, отвечающее за ракеты большой дальности, которые Вашингтон временно намеревается разместить в Германии в 2026 году, чтобы противостоять тому, что обе страны описывают как угрозу, исходящую от российских ракет, размещенных под Калининградом, находящимся примерно в 500 километрах от Берлина.

Во время своего первого визита в Германию в качестве главы НАТО Рютте приветствовал эти действия, охарактеризованные в Кремле как «провокация» и вызвавшие жаркие споры среди руководства Социал-демократической партии канцлера Олафа Шольца.

Рютте, который был премьер-министром Нидерландов с 2010 по 2024 год, сказал, что для НАТО крайне важно иметь полный спектр возможностей, необходимых для сдерживания российской угрозы:

«Мы – НАТО. Мы оборонительный альянс, мы не атакуем. Мы не заинтересованы в захвате какой-либо части какой-либо другой страны за пределами территории НАТО, — пояснил он. – Будучи демократическим альянсом, самым сильным военным альянсом в мировой истории, обеспечивающим безопасность более миллиарда человек, мы готовы противостоять любой угрозе. Нас никогда не запугают наши противники».

Президент Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц объявили в кулуарах саммита НАТО в июле о размещении ракет, назвав это временным решением, пока Германия, Франция и несколько других европейских стран не разработают собственные ракеты с аналогичной дальностью действия.

15 октября, 2024 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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