Марк Рютте: России не удастся запугать НАТО

«НАТО продолжит оказывать решительную поддержку Киеву, и Россия не запугает альянс», — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время своего первого визита в миссию альянса по оказанию помощи Украине в Висбадене, где он принял руководство координацией военной помощью Киеву.

«Наше послание (президенту России Владимиру Путину) заключается в том, что мы продолжим и будем делать все необходимое, чтобы гарантировать, что он не добьется своего, что Украина одержит победу», — сказал он в понедельник в интервью агентству Reuters и немецкому общественному радио Hessischer Rundfunk.

Рютте общался с журналистами в казармах Clay Barracks, на американской базе, где находится штаб-квартира новой миссии, получившей название «Помощь в обеспечении безопасности и обучении Украины» (Security Assistance and Training for Ukraine — NSATU), которая постепенно возьмет на себя координацию западной военной помощи Киеву.

Этот шаг рассматривается всеми как мера по защите механизма помощи Украине от возможных действий давнего критика НАТО Дональда Трампа в случае его возвращения в Белый дом. Однако дипломаты признают, что передача координации военной помощи НАТО может иметь ограниченный эффект, учитывая, что США являются доминирующей силой альянса и поставляют наибольшее количество вооружений Украине.

Выступая в одной из 12 военных палаток, в которых в период строительства здания миссии размещается NSATU, Рютте также обратился к военнослужащим из более чем дюжины стран, уже работающих в миссии, которая на более позднем этапе переместится в близлежащий ангар и будет дополнена украинскими военными.

Ожидается, что общая численность NSATU составит около 700 человек, включая войска, размещенные в военном штабе НАТО SHAPE в Бельгии и в логистических центрах в Польше и Румынии.

На базе в Висбадене также находится американское подразделение, отвечающее за ракеты большой дальности, которые Вашингтон временно намеревается разместить в Германии в 2026 году, чтобы противостоять тому, что обе страны описывают как угрозу, исходящую от российских ракет, размещенных под Калининградом, находящимся примерно в 500 километрах от Берлина.

Во время своего первого визита в Германию в качестве главы НАТО Рютте приветствовал эти действия, охарактеризованные в Кремле как «провокация» и вызвавшие жаркие споры среди руководства Социал-демократической партии канцлера Олафа Шольца.

Рютте, который был премьер-министром Нидерландов с 2010 по 2024 год, сказал, что для НАТО крайне важно иметь полный спектр возможностей, необходимых для сдерживания российской угрозы:

«Мы – НАТО. Мы оборонительный альянс, мы не атакуем. Мы не заинтересованы в захвате какой-либо части какой-либо другой страны за пределами территории НАТО, — пояснил он. – Будучи демократическим альянсом, самым сильным военным альянсом в мировой истории, обеспечивающим безопасность более миллиарда человек, мы готовы противостоять любой угрозе. Нас никогда не запугают наши противники».

Президент Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц объявили в кулуарах саммита НАТО в июле о размещении ракет, назвав это временным решением, пока Германия, Франция и несколько других европейских стран не разработают собственные ракеты с аналогичной дальностью действия.