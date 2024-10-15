МВФ: Мировой госдолг превысит 100 триллионов долларов в этом году

Совокупный долг государств мира, как ожидается, достигнет рекордных 100 триллионов долларов в этом году, сообщил МВФ во вторник, предупредив, что фискальные перспективы для многих стран могут оказаться «хуже, чем ожидалось». В своем новом докладе о фискальной политике МВФ заявил, что, по его прогнозам, мировой государственный долг в этом году достигнет 93 процентов мирового ВВП и приблизится к 100 процентам ВВП к 2030 году.

«Глобальный государственный долг очень высок», – заявила журналистам заместитель директора департамента МВФ по бюджетным вопросам Эра Дабла-Норрис перед публикацией доклада.

«Есть очень веские причины полагать, что долговое бремя – или долговые перспективы – могут оказаться хуже, чем ожидалось», – сказала она, указав на давление, которое оказывают расходы на решение таких проблем, как изменение климата, на чрезмерно оптимистичные прогнозы по долгу и возможность наличия большого количества неуказанных долгов. «Короче говоря, странам пора навести порядок в своих бюджетах», – подчеркнула Дабла-Норрис.

По оценкам МВФ, при крайне неблагоприятном сценарии мировой госдолг может через три года достичь 115 процентов ВВП, что почти на 20 процентных пунктов выше текущего прогноза.

«Колебания стоимости государственных заимствований в разных странах все в большей степени определяются глобальными факторами, – говорится в докладе. – Это говорит о том, что высокие уровни долга и неопределенность в отношении налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики в системно значимых странах могут увеличить волатильность доходности по суверенным облигациям и долговые риски для других стран.

Для того чтобы с высокой вероятностью обеспечить стабилизацию или сокращение долга, необходима совокупная бюджетная корректировка (снижение дефицита бюджета или уровня долга) в среднем на 3,0–4,5 процента ВВП, заявил МВФ. Это почти в два раза превышает размеры прошлых корректировок.