МЗС Фінляндії про втому Заходу від війни в Україні: Вона реальна і зростає

Західні держави все більше втомлюються від підтримки України і все частіше сподіваються на якусь форму вирішення конфлікту, заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен — Financial Times

Глава фінської дипломатії зазначила, що деякі західні посадовці почали у приватному порядку обговорювати шляхи досягнення припинення вогню, незважаючи на те, що війська глави РФ Володимира Путіна окупували близько п’ятої частини території України.

«Вона (загроза втоми Заходу, – ред.) реальна. І вона зростає».

Міністерка додала, що конфлікт на Близькому Сході відволікає увагу і ресурси, і, що саме він домінував у дискусіях на нещодавній сесії Генасамблеї ООН минулого місяця.

«Ці два конфлікти, звичайно, дуже тісно пов’язані, але для нас, європейців, було б важливо усвідомити, що якщо ми дозволимо Росії перемогти в Україні, то, по суті, ми підірвемо довіру до нашого стримування. Підтримка України є, але наскільки вона достатня? Ось у чому питання», – сказала Валтонен.

Міністерка переконана, що західні країни мають посилити санкції, щоб завдати шкоди російській економіці, зокрема, «тіньовому флоту» нафтових танкерів.