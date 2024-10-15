Нетаньягу пообіцяв Байдену, що ЦАХАЛ не битиме по нафтових чи ядерних об’єктах Ірану

Про це повідомляє The Washington Post.

За словами американських чиновників, Нетаньягу під час першої за 7 тижнів телефонної розмови з Байденом запевнив, що цілі Ізраїлю обмежаться військовими об’єктами, уникаючи нафтової та ядерної інфраструктури Ірану, щоб уникнути ескалації та врахувати занепокоєння США.

Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю заявив, що враховує позицію США, але остаточні рішення прийматимуться виходячи з національних інтересів.

«Ми прислухаємося до думки Сполучених Штатів, але будемо приймати остаточні рішення, виходячи з наших національних інтересів», — йдеться у заяві офісу Нетаньягу.

За словами джерел, Нетаньяху погодився скорегувати плани атаки, аби уникнути сприйняття «політичного втручання у вибори в США».

На думку аналітиків, ізраїльський удар по іранських нафтових об’єктах може призвести до різкого зростання цін на енергоносії, а напад на ядерні об’єкти країни може стерти будь-які червоні лінії, що регулюють конфлікт між сторонами, спровокувавши подальшу ескалацію і збільшивши ризик прямого втручання США у військову операцію.

Крім того, на переконання співрозмовників видання, рішення Байдена надіслати Ізраїлю потужну систему протиракетної оборони вплинуло на пом’якшення позиції Нетаньягу.

Ймовірно, ізраїльський удар по Ірану буде завдано до виборів у США 5 листопада, оскільки відсутність відповіді може бути інтерпретована Іраном як ознака слабкості.