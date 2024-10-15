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Цьогоріч допомога Україні від Франції не досягне €3 млрд, обіцяних у безпековому договорі Зеленський 16 жовтня виступить у Верховній Раді та представить План перемоги » Сили оборони за добу ліквідували 1210 окупантів Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1210 військових. Сили оборони знищили 13 танків і 44 бронемашини ворога Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 671 400 (+1210) осіб,

танків ‒ 8988 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 17 939 (+44) од,

артилерійських систем – 19 430 (+9) од,

РСЗВ – 1231 (+0) од,

засоби ППО ‒ 978 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 019 (+10),

крилаті ракети ‒ 2620 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 26 654 (+32) од,

спеціальна техніка ‒ 3441 (+4) од. Дані уточнюються.