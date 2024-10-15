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Укргідроенерго вирішило поки що не подавати позов проти РФ за руйнування Каховської ГЕС

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Це рішення було прийнято для того, щоб забезпечити відповідність дій компанії ширшій національній стратегії України», — йдеться у повідомленні.

«Стратегія спрямована на притягнення держави-агресора до відповідальності за шкоду, завдану об’єктам критичної інфраструктури, та забезпечення компенсації за завдані руйнування», — пояснили в Укргідроенерго.

Там зазначили, що компанія проведе додаткові консультації з урядом та іншими зацікавленими сторонами для визначення найбільш доцільного курсу дій відповідно до національного підходу, який координується у партнерстві з міжнародними партнерами.

В Укргідроенерго підкреслили, що домагатимуться отримання повної компенсації за всі завдані війною збитки, а не лише руйнування Каховської ГЕС. Там нагадали, що ворог з початку повномасштабного вторгнення здійснив понад 140 ракетних ударів по об’єктах Укргідроенерго.

«Ми продовжимо тісно співпрацювати з відповідними зацікавленими сторонами та будемо інформувати всі зацікавлені сторони про наші наступні кроки в цьому важливому процесі», — резюмували у пресслужбі.

15 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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