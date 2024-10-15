МВФ: Мировой госдолг превысит 100 триллионов долларов в этом году Нетаньягу пообіцяв Байдену, що ЦАХАЛ не битиме по нафтових чи ядерних об’єктах Ірану » Вчені кажуть, що розкрили загадку походження Христофора Колумба Іспанські вчені, які дослідили ДНК Христофора Колумба, зробили висновок, що першовідкривач Америки, найімовірніше, був іспанським євреєм родом із Валенсії. Суперечки про походження Колумба не вщухали багато років. Існує понад 20 різних теорій про те, де він народився та ким були його батьки: зокрема, Польща, Велика Британія, Греція, Португалія, Угорщина та скандинавські країни стверджували, що мореплавець походив саме звідти. До останнього часу найпоширенішою була версія про те, що Колумб був італійцем, народженим 1451 року в Генуї в родині ткачів вовни. Втім, багато вчених ставили цю теорію під сумнів. Зокрема, висували й версію про його юдейське походження. Автори нового дослідження, що тривало понад 20 років, вважають, що тепер питання про походження Колумба розкрите з дуже високим ступенем імовірності. Професор судової медицини з університету Гранади Антоніо Лоренте та історик Марсіаль Кастро розпочали свою роботу 2003 року, коли ексгумували імовірні рештки Колумба, що перебували в Севільському соборі. Першовідкривач Америки помер в іспанському місті Вальядолід 1506 року, але перед смертю він захотів, щоб його поховали на Еспаньйолі (нинішній острів Гаїті) в Карибському морі. У 1542 році його рештки перевезли на острів, однак за кілька століть їх знову перепоховали на Кубі, а потім відправили до Севільї. Іспанські вчені взяли зразки ДНК Колумба з його могили, а також досліджували рештки його спадкоємців і найближчих родичів: сина Ернандо й брата Дієго. Про результати своєї роботи дослідницька група розповіла в документальному фільмі «ДНК Колумба: справжнє походження», який іспанська телекомпанія TVE показала в суботу. «Ми маємо ДНК Христофора Колумба, далеко не повну, але цілком достатню. Маємо також ДНК Ернандо Колона, його сина, — сказав у фільмі Антоніо Лоренте. — І в обох у [чоловічій] Y-хромосомі та [жіночій] мітохондріальній ДНК в Ернандо присутні особливості, що збігаються з єврейським походженням». За словами Лоренте, результати його дослідження «практично абсолютно заслуговують на довіру». Утім, докладного опису дослідницької роботи в авторитетному журналі наукової спільноти поки що не бачили. А тому незалежні експерти висловлюються про зроблені авторами фільму висновки з неабияким скептицизмом. «Усе це цікаво викладено, але в жодному разі не звучить переконливо», — зазначає в коментарі виданню JNS завідувач кафедри єврейської історії в Університеті Огайо, професор Метт Голдіш. Він нагадує, що, хоча висновки генетичних досліджень являють собою відносно вагомі докази, у цього наукового методу є і свої обмеження. «ДНК не може підтвердити або спростувати, що хтось є чи не є євреєм, — пояснює професор Голдіш. — Вона може лише підтвердити, що у більшості євреїв, які населяли певний регіон, були спільні предки — і ця конкретна людина тією чи іншою мірою є носієм цієї ДНК». «Єврейське походження не означає, що Колумб був євреєм», — резюмує він. Автор фото,Getty Images Підпис до фото, У 2006 році, коли відзначали 500-річчя смерті Колумба, в іспанській Уельві виготовили точну копію флагманського корабля «Санта-Марія» На думку авторів фільму, Колумб, імовірно, жив у Валенсії і приховував своє етнічне походження або ж прийняв католицтво, щоб уникнути переслідування. До 1492 року, коли Колумб відкрив Америку, в Іспанії мешкало близько 300 тис. євреїв. Однак того ж року іспанські король і королева випустили указ, за яким усі євреї й мусульмани мали залишити країну або перейти в католицьке віросповідання. 12 жовтня в Іспанії відзначають День іспанської нації, оскільки Колумб відкрив Американський континент саме цього дня. Експедицію Колумба підтримували католицькі монархи Іспанії, що намагалися знайти новий шлях до Азії. Але замість цього мореплавець потрапив у Карибське море і таким чином відкрив новий континент. bbc.com