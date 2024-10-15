Велика Британія призупинила політичні та військові контакти з Грузією

Велика Британія призупинила політичні та військові контакти з нинішнім урядом Грузії в рамках «Уордропського діалогу».

Про це в інтерв’ю грузинському виданню Interpressnews заявив посол країни у Тбілісі Гарет Уорд.

«Уордропський діалог» проходив щорічно з 2014 року на високому рівні між міністрами двох країн. Призупинення сталося вперше з моменту заснування формату діалогу.

«Ми також скасували заплановані переговори на високому рівні між представниками оборонних відомств і призупинили нову програму з кібербезпеки», — заявив Уорд.

Посол висловив сподівання, що після виборів, які відбудуться в кінці жовтня, грузинський уряд повернеться до прозахідного курсу, і довіра між сторонами відновиться.

«Я очікував, що ми працюватимемо разом для зміцнення стійкості Грузії і нашого спільного процвітання, але за останній рік грузинський уряд обрав інший курс, і протягом перших місяців мого перебування в Тбілісі мені довелося чітко висловити нашу стурбованість з приводу занепаду демократії і антизахідної риторики. Я сподіваюся, що грузинський уряд змінить свій підхід, що дозволить мені повернути оптимізм», — наголосив дипломат.

Він додав, що відносини між Великою Британією та Грузією, а також з іншими західними партнерами, «постраждали від кроків, зроблених грузинським урядом цього року».

«Ми були стурбовані, коли парламент прийняв закон, що обмежує діяльність громадянського суспільства, навіть незважаючи на те, що він бачив багато опозиції з боку громадськості і взяв на себе зобов’язання не повертати цей закон до порядку денного. Ми були розчаровані, коли лідери «Грузинської мрії» почали просувати теорії змови і робити припущення, що західні партнери не підтримують Грузію», — зауважив Уорд.