Велика кількість військових РФ здається в полон через низький моральний дух, — командир екіпажу БПЛА «Кара небесна»

Про це він сказав в етері телеканалу «Еспресо».

«Ситуація на лінії оборони, яку тримає бригада «Рубіж», залишається напруженою. Протягом майже місяця ворог щодня продовжує штурмові дії, намагаючись досягти бодай якихось результатів. Однак фактично вони не досягають своїх цілей, враховуючи втрати, які зазнають. Ми знищуємо техніку противника та значну кількість його особового складу», — зауважив Отченаш.

За словами командира екіпажу безпілотних авіакомплексів «Кара небесна» 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Нацгвардії України, є певна кількість військовополонених РФ, які добровільно здаються в полон через низький морально-психологічний стан.

«Росіяни починають усвідомлювати, що їх кидають на м’ясо. 80% ворожих штурмів розбиваються об лінію оборони нашої бригади, і вони просто гинуть. Тому значна частина особового складу РФ зараз хоче вижити й здається в полон», — наголосив Отченаш.