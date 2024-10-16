Армія Ізраїлю заявила про ліквідацію командувача безпілотних сил ХАМАС у Газі

Про це інформує пресцентр ЦАХАЛу.

За даними ізраїльських військових, за минулу добу під час перестрілок та повітряних ударів було знищено десятки бойовиків «Хезболли».

Також Ізраїль заявив, що знайшов велику кількість зброї, в тому числі ракетні, мінометні та протитанкові ракетні установки, націлені на населені пункти на півночі Ізраїлю, а також гранати і додаткове військове спорядження.

Крім того, з повітря ЦАХАЛ завдав понад 140 ударів по обʼєктах «Хезболли», включаючи склади зброї, пускові установки, націлені на ізраїльську територію, терористичну інфраструктуру і терористичні осередки.

Зазначається, що у районі Джабалії за минулу добу ізраїльські війська ліквідували понад 50 терористів в результаті ближніх зіткнень і повітряних ударів. А в районі Рафаха за допомогою безпілотників ліквідували озброєний терористичний осередок, який планував напад на війська ЦАХАЛу.

ЦАХАЛ також заявив, що ліквідував у Газі Махмуда аль-Мабхуха — командувача силами безпілотних літальних апаратів ХАМАСу на півночі Гази. Він спрямовував удари БПЛА на ізраїльську територію і війська ЦАХАЛу.