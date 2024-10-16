Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1450 військових

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 672 850 (+1450) осіб,
- танків ‒ 8997 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17 969 (+30) од,
- артилерійських систем – 19 459 (+29) од,
- РСЗВ – 1231 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 050 (+31),
- крилаті ракети ‒ 2620 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26 732 (+78) од,
- спеціальна техніка ‒ 3441 (+0) од.
Дані уточнюються.
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