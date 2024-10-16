Білий дім: Участь армії Північної Кореї у війні проти України на боці РФ може означати нові рівні відчаю Путіна

Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, передає «Голос Америки».

Адміністрація Байдена наразі не має незалежного підтвердження повідомлень про залучення Росією північнокорейських військових.

«Ми не можемо незалежно підтвердити ці повідомлення. Але ці повідомлення нас непокоять, зокрема сама думка про те, що північнокорейські солдати воюють на боці Росії. Якщо це правда, це може означати суттєве поглиблення військової співпраці між Росією та КНДР, відносин про які ми вже говоримо місяці, які проростали, зміцнювались і поглиблювались», – заявив Кірбі.

За його словами, окрім поглиблення відносин між Росією та КНДР, підтвердження інформації про участь північнокорейських солдат у війні на боці Росії «може означати нові рівні відчаю Путіна, який намагається продовжити спроби досягти прогресу в Україні».

Він підкреслив, що якщо це правда, це може означати суттєве поглиблення військової співпраці між Росією та КНДР, відносин «про які говорять місяці, які проростали, зміцнювались і поглиблювались».

Радник Байдена наголошує, що хоч інформація про військових з Північної Кореї не підтверджена, її важливо помістити в певний контекст.

«Якщо це правда, то це відбувається в той час, коли Росія продовжує зазнавати надзвичайних втрат в конфлікті, який зайшов так далеко», – говорить Кірбі.