Італія працює над впровадженням угоди про позику Україні на 50 мільярдів доларів: Мелоні

Прем’єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні заявила 15 жовтня, що Італія наразі працює над угодою про позику Україні, яка буде забезпечена відсотками від російських активів, знерухомлених у Європейському Союзі.

“Ми продовжимо працювати, щоб втілити угоду про позику [Україні], забезпечену відсотками, нарахованими на російські активи, які заморожені в Європі, — важливий результат, якого було досягнуто італійським головуванням у Групі семи”, — заявила Мелоні, виступаючи в італійському Сенату, верхній палаті парламенту.

Заяви Мелоні прозвучали напередодні засідання лідерів ЄС у Брюсселі, яке має відбутися 17-18 жовтня.

Цим заявам передувала зустріч Мелоні з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня, під час якої італійська лідерка заявила про непохитну підтримку України, хоч і виступила проти використання Києвом далекобійних західних ракет для ураження цілей глибоко в Росії.

“Мета нашої підтримки полягає в тому, щоб поставити Україну в найкращі можливі умови для започаткування переговорів щодо миру, переговорів, які не означають капітуляції, як багато хто боягузливо пропонував”, — сказала тоді Мелоні.

Одним з результатів зустрічі Мелоні з Зеленським стало рішення Рима прийняти у себе наступну конференцію з відновлення України 10-11 липня 2025 року. Попередні подібні конференції відбулися у Швейцарії, Великій Британії та Німеччині.

Слова Мелоні також прозвучали на тлі схвалення 9 жовтня представниками Європейського Союзу надання Україні до 35 мільярдів євро позики у цьому році. Ця сума є часткою, яку погодився виділити Євросоюз в межах більшої позики країн Групи семи. Вона буде гарантована доходами від знерухомлених активів російського центробанку за межами Росії.

Пропозицію Європейської Комісії щодо позики Україні ще має схвалити Європейський парламент, який очікувано голосуватиме за неї 22 жовтня, згідно з заявами дипломатів.

“Мета полягає в тому, щоб зробити кредит макрофінансової допомоги доступним у 2024 році з виплатою у 2025 році та погашенням протягом максимального періоду у 45 років”, — йдеться в заяві ЄС з цього приводу.

Своєю чергою Світовий банк 10 жовтня схвалив створення фінансового посередницького фонду для сприяння виконанню обіцянки країн Групи семи та ЄС надати Україні 50 мільярдів доларів додаткового фінансування до кінця 2024 року.

Внески до фонду очікувано надійдуть від Сполучених Штатів, Канади та Японії, й будуть забезпечені відсотками із заморожених російських суверенних активів. Точна сума внесків кожної з країн наразі ще невідома.

“Це така сума грошей, яка змінює всю гру”, — заявив агентству Reuters Джош Ліпскі, старший директор Геоекономічного центру Атлантичної ради, коментуючи рішення ЄС та Світового банку.

“Це реальні ресурси на місці, які можуть змінити ситуацію”, — додав він, пояснивши, що загальні витрати України на ведення війни у 2023 році становили близько 80-90 мільярдів доларів.

Країни Групи семи разом з Європейським Союзом оголосили про майбутню позику Україні розміром 50 мільярдів доларів у червні цього року під час зустрічі групи в Італії.

Обслуговування позики мало бути здійснене за рахунок прибутків від суверенних російських активів, заморожених на Заході у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Понад дві третини цих активів, або близько 210 мільярдів євро, перебувають у країнах ЄС, і більшість з них зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear.