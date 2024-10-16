Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1450 військових Зеленський провів енергетичну Ставку » Поділитися: Share to facebook Share to twitter Речник міністерства оборони США Джон Кірбі Фото: reuters Якщо інформація про участь військових КНДР на боці Росії у війні проти України підтвердиться, це може означати нові рівні відчаю Путіна, який намагається продовжити спроби досягти прогресу в Україні Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, передає «Голос Америки». Адміністрація Байдена наразі не має незалежного підтвердження повідомлень про залучення Росією північнокорейських військових. «Ми не можемо незалежно підтвердити ці повідомлення. Але ці повідомлення нас непокоять, зокрема сама думка про те, що північнокорейські солдати воюють на боці Росії. Якщо це правда, це може означати суттєве поглиблення військової співпраці між Росією та КНДР, відносин про які ми вже говоримо місяці, які проростали, зміцнювались і поглиблювались», – заявив Кірбі. За його словами, окрім поглиблення відносин між Росією та КНДР, підтвердження інформації про участь північнокорейських солдат у війні на боці Росії «може означати нові рівні відчаю Путіна, який намагається продовжити спроби досягти прогресу в Україні». Він підкреслив, що якщо це правда, це може означати суттєве поглиблення військової співпраці між Росією та КНДР, відносин «про які говорять місяці, які проростали, зміцнювались і поглиблювались». Play Video Радник Байдена наголошує, що хоч інформація про військових з Північної Кореї не підтверджена, її важливо помістити в певний контекст. «Якщо це правда, то це відбувається в той час, коли Росія продовжує зазнавати надзвичайних втрат в конфлікті, який зайшов так далеко», – говорить Кірбі. Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що блок готовий до завершення контракту між «Нафтогазом» і «Газпромом» про транзит через Україну російського газу в кінці року Про це вона розповіла за підсумками зустрічі міністрів енергетики у Люксембурзі, передає «Радіо Свобода». За словами Сімсон, Центральна та Південно-Східна Європа мають диверсифіковані варіанти постачання газу, аби замінити продукцію з РФ. «Єврокомісія тісно співпрацює з найбільш постраждалими державами-членами, щоб підготуватися до сценарію нульового транзиту станом на 1 січня 2025 року. Центральна та Південно-Східна Європа вже має диверсифіковані варіанти постачання, щоб повністю замінити ці 14 мільярдів кубометрів російського газу, що все ще проходить через Україні, а нові та існуючі СПГ-термінали мають достатньо потужності. Є транспортна інфраструктура та існують різні маршрути постачання як для СПГ, так і для імпорту трубопроводів», — сказала єврокомісарка. Також вона наголосила, що ЄС «може жити без цього російського газу», назвавши це «політичним вибором». «ЄС може жити без цього російського газу, і якщо країни-члени віддадуть перевагу продовженню імпорту російського газу, і вони будуть робити це навіть поза контрактом, або якщо вони захочуть підписати нові угоди щодо нових потужностей. Хочу пояснити, що це не обов’язково. Це політичний вибір і він небезпечний. І ми маємо пам’ятати, що вартість відносин з Росією вимірюється не лише ціною на газ, а й втраченими в Україні життями», — додала Сімсон.