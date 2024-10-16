США и Филиппины проводят учения вблизи Тайваня и в Южно-Китайском море

Вооруженные силы США и Филиппин во вторник начали крупномасштабные совместные учения. Учения, в которых также принимают участие Австралия, Великобритания, Южная Корея и Япония, пройдут в ряде регионов, в том числе – вблизи Тайваня и в Южно-Китайском море, и продлятся до 25 октября.

В понедельник Китай провел в районе Тайваня военные учения, вызвавшие осуждение в Вашингтоне и Тайбэе.

В начавшихся сегодня международных учениях примут участие свыше 2000 американских военнослужащих. В план маневров входят отработка высадки десанта, боевые стрельбы, и оказание гуманитарной помощи, сообщили филиппинские военные.

Учения название KAMANDAG, что в переводе с филиппинского (филипино) означает «Сотрудничество морских воинов».

«KAMANDAG – нечто большее, чем просто оборона. Речь идет о формировании доверия, развитии сотрудничества и укреплении партнерских отношений, которые позволяют нам поддерживать мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе», – заявил на открытии командующий Корпусом морской пехоты Филиппин генерал-майор Артуро Рохас.

В соответствии с Договором о взаимной обороне, США и Филиппины проводят совместные учения уже несколько десятилетий.