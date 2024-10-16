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Зеленський провів енергетичну Ставку

Президент Володимир Зеленський 15 жовтня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, присвячену комплексній підготовці до опалювального сезону — глава держави в Telegram

«Енергетична Ставка. Комплексна підготовка до зими. Доповіді всіх, хто задіяний у процесі: Нафтогазу, Укренерго, міністерств енергетики, внутрішніх справ, розвитку громад та територій, Повітряних сил, обласних військових адміністрацій».

Зазначається, що обговорювалоися усі рівні захисту енергетичної інфраструктури: інженерний, засобами РЕБ та силами ППО.

За словами Зеленськтого, активну участь у захисті братиме українська авіація. Також було ухвалено рішення щодо посилення ППО в прикордонних і прифронтових регіонах.

Міністерство внутрішніх справ представило план заходів реагування на обстріли та оперативного відновлення пошкоджень. Триває робота зі створення розосередженої мережі когенераційних установок, додав глава держави.

16 октября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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