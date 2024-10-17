Авіація США завдала ударів по складах хуситів у Ємені

Американські бомбардувальники завдали ударів по об’єктах зберігання зброї в Ємені, що пов’язані з хуситами.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

У виданні зазначили, що така атака стала останньою спробою призупинити атаки бойвиків, що призвели до перебоїв у комерційному судноплавстві в Червоному морі.

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що удари були нанесені по п’яти укріплених підземних об’єктах. Він додав, що атака була реалізована за допомогою бомбардувальників B-2, що стало сигналом для терористів.

«Це була унікальна демонстрація здатності Сполучених Штатів наносити удари по об’єктах, які наші супротивники намагаються тримати поза зоною досяжності, незалежно від того, наскільки глибоко вони заховані під землею, або укріплені», – додав Остін.

Нагадаємо, угруповання хуситів у Ємені підтримує Іран. Разом з палестинським ХАМАСом та ліванською «Хезболлою», єменські бойовики входять до так званої «вісі опору» США і державам колективного Заходу.