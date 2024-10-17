Байден обсудил с Зеленским новый пакет помощи Украине

Президент Джо Байден в среду обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским поддержку, которую США оказывают Украине.

О состоявшейся беседе сообщил Белый дом.

Байден проинформировал Зеленского о своих усилиях по увеличению помощи Украине в сфере безопасности в течение оставшегося срока его пребывания на посту. Президент объявил о предоставлении Украине пакета помощи в области безопасности на сумму 425 миллионов долларов, который включает в себя дополнительные средства ПВО, боеприпасы класса «воздух-земля», бронетехнику и критически важные боеприпасы для удовлетворения неотложных потребностей Украины.

В сообщении Белого дома говорится, что в ближайшие месяцы США предоставят Украине ряд дополнительных средств, включая сотни перехватчиков ПВО, десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, значительное количество боеприпасов, сотни БТР и БМП, а также тысячи дополнительных бронированных машин.

Зеленский проинформировал Байдена о своем плане достижения победы над Россией, и лидеры двух стран поручили своим командам провести консультации о дальнейших шагах.

Лидеры обязались активизировать планирование помощи в сфере безопасности вместе с международными партнерами, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для победы.

В рамках этих усилий в ноябре 2024 года президент Байден проведет виртуальное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне лидеров, на котором оказание дополнительной помощи Украине будет координироваться с международными партнерами.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече министров обороны стран НАТО в этот четверг, согласно обновленной повестке дня НАТО, опубликованной поздно вечером в среду.