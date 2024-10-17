Міністерка фінансів США: Ми не зможемо наодинці протистояти вторгненню Росії в Україну

Міністерка фінансів США Дженет Єллен виступить проти того, щоб США «відгороджували свою економіку стіною» від решти світу і «діяли наодинці».

На цьому Єллен планує наголосити у своїй промові в четвер в Раді міжнародних відносин в Нью-Йорку, згідно з цитатами виступу, які оприлюднило Міністерство фінансів США.

«Ми не можемо навіть сподіватись на просування наших економічних і безпекових інтересів — таких як протистояння російському незаконному вторгненню в Україну — якщо робитимемо це наодинці», — йдеться в промові.

Водночас Єллен закликає до нових підходів в подоланні викликів сьогодення: «Щодо питань, які стоять перед нами сьогодні — від зруйнованих каналів постачання до зміни клімату до готовності до глобальних пандемій та надлишкових промислових спроможностей Китаю — ми не можемо просто покладатись на старі рішення».

Єллен називає «помилковими» «заклики відгородити Америку високими (митними) тарифами як від друзів, так і від конкурентів».

За збільшення митних тарифів послідовно виступає колишній президент США та кандидат в президенти від Республіканської партії Дональд Трамп. У своєму виступі щодо економічної політики в Чикаго у вівторок Трамп висловив переконання, що підвищення митних тарифів сприятиме росту виробництва у США і назвав тарифи «найкрасивішим словом у світі».

Трамп виступає за те, щоб збільшити митні тарифи на імпорт з Китаю на 60%, а решту тарифів — на 10-20%.

Єллен же застерігає, що загальне підвищення тарифів збільшить ціни для американців і «зменшить конкурентоспроможність нашого бізнесу».

Під час свого президентства Трамп значно підвищив митні тарифи на імпорт з Китаю. Президент США Джо Байден залишив ті тарифи в силі.

В статті використано матеріали Reuters, AP.