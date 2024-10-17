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Нетаньягу: ЦАХАЛ знайшов найсучаснішу зброю РФ на базах «Хезболли»

Про це прем’єр заявив в інтерв’ю Le Figaro, передає РБК-Україна.

За його словами, згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН від 2006 року, лише ліванській армії дозволено мати зброю в районі на південь від ключової для країни річки Літані.

«Однак у цьому районі «Хезболла» вирила сотні тунелів і схованок, де ми щойно знайшли велику кількість найсучаснішої російської зброї», — сказав Нетаньягу.

Він додав, що єдина мета Ізраїлю — дозволити своїм громадянам, які живуть уздовж кордону з Ліваном, повернутися додому та почуватися в безпеці.

17 октября, 2024 | Category: Израиль, Новости

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