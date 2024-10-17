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Одного дня Україна стане 33-м або 34-м членом НАТО, — генсек Рютте Австралія передасть танки Abrams Україні в межах нового пакета допомоги » Росіяни за добу втратили 1420 військових Минулої доби російська окупаційна армія за добу війни в Україні втратила 1420 військовослужбовців. Сили оборони знищили 17 танків і 51 артсистему ворога Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 674 270 (+1420) осіб,

танків ‒ 9014 (+17) од,

бойових броньованих машин ‒ 18 002 (+33) од,

артилерійських систем – 19 510 (+51) од,

РСЗВ – 1232 (+1) од,

засоби ППО ‒ 978 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 104 (+54),

крилаті ракети ‒ 2620 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 26 815 (+83) од,

спеціальна техніка ‒ 3446 (+5) од.